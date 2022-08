Vercelli: addio ad Alberto Ricardi storico usciere del Comune

Vercelli: addio Alberto Ricardi, storico usciere del Comune. A stroncarlo un malore improvviso. Avrebbe compiuto 60 anni l'8 ottobre. Persona disponibile, dalla sua scrivania a lato della sala giunta Ricardi accoglieva con cordialità quanti si affacciavano al corridoio dove si trovano gli uffici degli amministratori e della segretaria generale. Grande il cordoglio alla notizia della sua morte improvvisa. Cordoglio testimoniato dai messaggi che si stanno susseguendo sui social in queste ore: c'è chi scrive "Ti ricorderò sempre come una bellissima persona. Riposa in pace caro Alberto" e chi "Non vorrei crederci Amico Mio… che Tu possa Riposare in Pace Uomo Buono e Onesto".