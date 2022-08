Sull'anello del Gran Collet con il Cai Vercelli

Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della fondazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso, la Commissione Escursionismo Cai Vercelli ha organizzato, per domenica 4 settembre, un’escursione che comprende un percorso ad anello con partenza e arrivo a Pont Valsavarenche (m. 1960) e punto culminante al Gran Collet (m. 2832).

La discesa avverrà attraversando i verdi Piani del Nivolet. Lo sviluppo dell'itinerario è 11 chilometri e il dislivello è pari a circa 900 m. Si tratta di un percorso da scoprire passo dopo passo che offre panorami imperdibili.

Per informazioni e adesioni: Chiara - tel. 349.5824441 (preferibilmente in ore serali), o in sede (via Stara 1) venerdì 2 settembre dalle 21.15 alle 22.30 - tel. 0161.250207.

Il termine ultimo per le iscrizioni è venerdì 2 Settembre.