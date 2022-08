Vercelli: il Comune attiva i servizi scolastici

Per l'inizio del nuovo anno scolastico 2022/2023 il Comune di Vercelli attiva i servizi di pre scuola, post scuola e trasporto scolastico.

Il costo mensile è di 15 euro per ogni singolo servizio scolastico, indipendentemente dal suo utilizzo giornaliero. Invece il costo mensile per i servizi cumulati (2 o più servizi) è di 23 euro, indipendentemente dal suo utilizzo giornaliero. I bambini con disabilità certificata usufruiranno del servizio o dei servizi gratuitamente. Così come il 2° figlio usufruirà di uno sconto pari al 50% sul costo mensile e il 3° figlio usufruirà di uno sconto pari al 60% sul costo mensile.

Pre scuola – Post scuola

i servizi saranno attivati soltanto nei plessi di scuola primaria statale in cui si raggiungerà il numero minimo di dieci (10) iscrizioni salvo eventuali situazioni straordinarie che potranno essere valutate dall’Amministrazione Comunale. Sarà cura del Servizio Istruzione della Città di Vercelli comunicare l’avvio dei servizi.

Trasporto scolastico con scuolabus

"L'ammissione al servizio, riservato agli alunni delle scuole elementari, è valutata dalla normativa vigente e compatibilmente con l’organizzazione dello stesso - spiegano dal Comune - Il servizio è erogato sulla base delle richieste pervenute entro i termini previsti, che concorrono alla definizione del percorso ottimale per l’erogazione dello stesso al maggior numero possibile di utenti, compatibilmente con i tempi previsti per l’ingresso a scuola. L’eventuale inizio del servizio, con l’indicazione dell’orario di carico nonché l’ubicazione della fermata, saranno comunicati per iscritto all’indirizzo del richiedente. Possibili variazioni, che si verificassero per esigenze di servizio nel corso dell’anno scolastico, saranno tempestivamente comunicate all’utente, che dovrà osservare scrupolosamente l’orario del servizio". A coloro che faranno richiesta e saranno ammessi alla fruizione del servizio, verrà rilasciato un tesserino di identificazione, che potrà essere richiesto dall’autista o dall’eventuale accompagnatore per gli opportuni controlli. Il servizio di trasporto potrà essere rivolto agli alunni residenti nelle frazioni limitrofe, nei rioni dove sono assenti le strutture scolastiche primarie, in zone prive di idonei mezzi pubblici di trasporto e con obiettive difficoltà di accesso alla scuola.

Trasporto scolastico a mezzo bus Atap

Coloro che invece intendono fruire di titoli di viaggio agevolati a mezzo Atap devono rivolgersi direttamente agli Uffici della polizia urbana e sicurezza in via Donizetti 16, nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 11; mercoledì dalle ore 14 alle ore 16. Telefoni: 0161 296711 – 296703 – 296768.

Modalità di richiesta e di pagamento

Le richieste dovranno essere consegnate entro il 15 settembre 2022 con le seguenti modalità:

attraverso la funzione “Filo diretto” per l’iscrizione online;

per posta elettronica al seguente indirizzo: [email protected] (preferibilmente in formato Pdf e in un unico file), utilizzando gli appositi moduli disponibili nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30;

scaricandoli dal sito: www.comune.vercelli.it, nell’Area Tematica “Scuola e giovani” al link “Servizi scolastici”;

a mano o inviate per posta raccomandata all’Ufficio Protocollo del Comune di Vercelli, piazza Municipio 5 (piano terra) aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13.

Nel caso in cui, non si intenda più usufruire dei servizi scolastici comunali a suo tempo richiesti, è obbligatorio presentare rinuncia scritta all’Ufficio Protocollo. I servizi scolastici di pre scuola e post scuola sono erogati solo per gli alunni delle scuole primarie statali e al raggiungimento di una soglia minima di alunni. Il servizio di trasporto scolastico è riservato sempre agli alunni delle scuole elementari ed è erogato attraverso uno scuolabus o a mezzo bus Atap.

"La modalità di pagamento dei servizi scolastici deve essere effettuata utilizzando il modello di avviso di pagamento adeguato a Pago Pa (sia online che nelle strutture abilitate), contraddistinto da un codice individuale che identifica univocamente tutti i dati del pagamento: il Codice Avviso che verrà consegnato direttamente tramite gli operatori dei servizi", fanno sapere dal Comune.

Clicca qui per ulteriori informazioni e per scaricare modulistica e allegati.