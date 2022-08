Vercelli: il Comune ricerca scrutatori per le elezioni politiche

Gli elettori del Comune di Vercelli iscritti all’Albo degli scrutatori che desiderano ricoprire il ruolo di scrutatore di seggio elettorale per le elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022, ed anche gli aspiranti scrutatori, i cui nominativi non sono inseriti nell'Albo ma risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune di Vercelli, potranno dare la loro disponibilità compilando una apposita domanda (clicca qui per scaricarla) entro lunedì 29 agosto.

Questi ultimi saranno contattati in ordine di sorteggio e in caso di necessità sabato 24 settembre a partire dalle ore 16, ai fini dell’assegnazione ai seggi nei quali il presidente ha attestato la mancanza di scrutatori durante le operazioni di apertura del seggio stesso. I modelli d'istanza dovranno essere indirizzati all'Ufficio elettorale del Comune di Vercelli.

L’impegno richiesto è il seguente: dalle ore 15.30 di sabato 24 settembre, sino a conclusione dei lavori, per la costituzione del seggio; dalle ore 7 di domenica 25 settembre per tutta la giornata, comprese le operazioni di scrutinio, che avverranno dopo la chiusura dei seggi a partire dalle ore 23.