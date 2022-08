"Arte alla Sagra"... d'la Panissa

“Arte alla Sagra”, non solo cibo e musica alla Sagra d'la Panissa di Vercelli: sono oltre 35 gli artisti che presentano le proprie opere all’interno della palestra Mazzini, nello spazio allestito in collaborazione con Futur’arte.

Fondata e presieduta da Franco Ferragatta, l’associazione opera dal 2016 come sodalizio tra artisti, con lo scopo primario di divulgare la propria passione per l’arte, attraverso una serie di iniziative sul territorio.

Non solo. Alla Sagra d'la Panissa, sono presenti anche spazi dedicati al Vespa Club Vercelli, dove sono esposti modelli d’epoca del famoso motociclo, e a “La pista” di Alberto, Celestina ed Elisabetta Galante, che presenta materiale e modellini storici inerenti la coltivazione e la trasformazione del risone.

Lo spazio resterà aperto in contemporanea con la sagra dalle 21 alle 24.

Il programma della Sagra d'la Panissa

La kermesse proseguirà fino al 24 agosto con l'apertura dello stand gastronomico alle 19.30. Stasera, lunedì 22 agosto si esibirà la Shary Band mentre domani martedì 23 protagonista sarà l'orchestra spettacolo Alex Tosi band. Infine il 24 agosto chiusura con il tributo a Renato Zero con la band "Amalo".