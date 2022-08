Vercelli: “Note per la ricerca” a sostegno di Aism

Si terrà nella serata di oggi, sabato 20 agosto, nel dehor del bar Principe di Vercelli, “Note per la ricerca”, la manifestazione musicale organizzata dai Monolocale, al fine di aiutare l'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) di Vercelli.

Il gruppo vercellese, formato da Matteo Maggio alla chitarra, Alessandro Balducci alla batteria, Roberto Barcellona alla voce, Ludocico Gandolfi al basso e Sebastiano Regis curatore di testi e aspetti grafici e social, si esibirà dalle ore 21 presentando brani di propria composizione che spaziano tra l'indie e il cantautorato italiano.

Durante la serata, presentata dal vercellese Andrea Cherchi, verranno raccolte offerte che verranno devolute all'Aism, pertanto chiunque partecipi alla serata in veste di spettatore, potrà contribuire; i fondi saranno utilizzati sia per la ricerca scientifica sia per l'assistenza ai portatori della malattia.

Tra gli obiettivi della serata, svolge un ruolo di primo piano la sensibilizzazione nei confronti della sclerosi multipla, una malattia purtroppo incurabile e di cui è possibile solo alleviare le sofferenze; anche per questo Aism Vercelli sta cercando volontari e la speranza è che il concerto dei Monolocale serva da traino per spingere gli spettatori a collaborare attivamente con l'Associazione.