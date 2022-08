Vercelli: gli orari per ritirare i documenti necessari per votare

Da lunedì 22 agosto, fino al 22 settembre 2022, l'Ufficio Anagrafe del Comune di Vercelli (da venerdì 26 agosto anche l'Ufficio Relazioni con il Pubblico) seguirà il seguente orario speciale per permettere ai cittadini di ritirare i documenti necessari per votare in occasione delle prossime Elezioni politiche del 25 settembre 2022.

Martedì e venerdì: 14.30 - 16.30;

Lunedì, mercoledì e giovedì: 16.30 - 18.00;

Sabato: 8.30 - 12.30

Inotre, venerdì 23 e sabato 24 settembre gli uffici saranno aperti dalle 9 alle 18, mentre domenica 25 settembre l'orario di apertura è dalle 7 alle 23.