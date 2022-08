Assegno di natalità: domande entro il 31 agosto

È possibile presentare domanda fino al 31 agosto per l'assegno di natalità (200 euro per ogni figlio) erogato alle famiglie di un bambino nato o adottato (a prescindere dall'età) dall'1 gennaio al 31 dicembre 2021.

Come spiegano dal Comune di Vercelli, i requisti necessari, oltre ad avere un bimbo nato o adottato in famiglia, sono i seguenti:

- avere la residenza nel Comune di Vercelli da almeno due anni alla data del 31 agosto 2022;

- essere cittadini comunitari o se extracomunitari, essere regolarmente soggiornanti;

- essere in possesso di Isee per i minorenni, in corso di validità e privo di difformità, con attestazione non superiore a 20.000 euro.

L'Isee sarà l'unico valore di riferimento per la formazione della graduatoria. La collocazione in graduatoria avverà a partire dall'Isee più basso e in caso di parità precedenza sarà determinata dal numero di arrivo al protocollo.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- copia di un documento di identità in corso di validità;

- nel caso di cittadino extracomunitario copia del permesso di soggiorno in corso di validità di chi presenta la domanda;

- attestazione Isee;

- codice Iban del richiedente.

Modalità di presentazione della domanda

· La domanda potrà essere compilata su apposito modello disponibile sul sito del Comune www.comune.vercelli.it e allo Sportello del Settore Politiche Sociali – Piazza Municipio n. 9, negli orari di apertura al pubblico.

· Potrà essere compilata anche on-line, sul sito del Comune, direttamente sul modello inserito in “Filo Diretto con il Cittadino” (sezione Servizi Sociali);

· Le domande potranno essere presentate direttamente allo sportello del Protocollo Generale del Comune di Vercelli, al piano terra di Palazzo Civico, entro le ore 12 del 31 agosto 2022 oppure, entro il medesimo termine, tramite invio alla pec del Comune: [email protected] (la pec è di tipo aperto e può ricevere messaggi anche dalle caselle di posta elettronica non certificate)

· Qualora la domanda fosse carente delle dichiarazioni o degli allegati richiesti, il richiedente potrà provvedere ad integrarla nel termine tassativo del 30 settembre 2022.