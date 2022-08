Vercelli: al via la trentesima Sagra d'la Panissa

"Noi siamo pronti. Ci siamo impegnati molto e invitiamo tutti i vercellesi, e non, a partecipare alla nostra sagra. Dopo le edizioni penalizzate dall'emergenza sanitaria, vogliamo che questa manifestazione, che vanta una storia trentennale, torni ai livelli di un tempo": l'invito arriva dal Comitato Vecchia Porta Casale di Vercelli.

La Sagra d’la Panissa torna infatti dal 18 al 24 agosto nel cortile della palestra Mazzini a cura del Comitato, presieduto da Guido Manolli. Quella del 2022 sarà la trentesima edizione, che segnerà anche un ritorno al format tradizionale: "In realtà sarebbero 32 - aveva spiegato Bruno Casalino nella conferenza stampa di presentazione - ma quella organizzate durante il Covid, erano contingentate e quindi un'altra storia".

Una settimana di appuntamenti, dunque. Cena e serate danzanti: la domenica è previsto anche il pranzo. E poi la collettiva in cui esporranno circa 40 artisti e il podismo con il Trofeo Luigi Gargagli. "Le serate anni Sessanta hanno sempre caratterizzato il nostro programma - ha sottolineato Casalino -. Ma oggi diventa sempre più difficile trovare dei artisti di quel periodo e quelli che circolano hanno cachet troppo alti per una sagra come la nostra in cui le serate musicali sono gratuite".

Questa sera, giovedì 18 agosto, ad aprire la sagra sarà l'orchestra "Giuliano e i Baroni"; domani, venerdì, 19 si ballerà con Paolo Bagnasco e il 20 con la Alex Biond band. Il 21 tornerà Vanna Isaia, mentre il 22 agosto sarà la volta della Shary Band. Il 23 protagonista sarà l'orchestra spettacolo Alex Tosi band, infine il 24 agosto chiusura con il tributo a Renato Zero con la band "Amalo".