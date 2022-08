Targa del dottor Ballarè in frantumi: atto vandalico o incidente?

Vercelli: in frantumi la targa che intitola i giardini di piazza D'Angennes al dottor Ezio Ballarè. Atto vandalico? Incidente? Da quanto tempo è successo? Al momento non si sa ancora come sia potuto accadere, certo è invece che la scoperta ha destato indignazione e amarezza tra i tanti vercellesi che ricordano il medico non solo per la sua dedizione alla professione, ma per la straordinaria umanità, rivolta alle persone più in difficoltà, alla cura di poveri e anziani. Sempre in sella alla sua Vespa, in giro a visitare i pazienti. La targa era stata posizionata nei giardini a lato del Duomo il 22 dicembre 2021. Atto finale di una pressante richiesta da parte di molti vercellesi, promotori di una petizione a riguardo.

L'ipotesi di un atto vandalico sembra lasciar spazio a quella di una causa accidentale, un incidente forse. E mentre si cerca di capire come sia successo, c'è già chi si è fatto avanti per restituire il giusto onore all'amato medico: Ermir Heqimi, per tutti Miri, titolare di Alba Tetti, si occuperà a proprie spese della sistemazione della targa.