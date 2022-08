Ferragosto in piscina con musica e maxigrigliata

Una maxigrigliata in piscina accompagnata dalla musica di Alfredo Nini Dj set: la organizza per Ferragosto l'Eden Club di Torrione di Vinzaglio sulla Sp596 dei Cairoli 18/D.L'appuntamento è quindi per lunedì 15 agosto: dalle 9.30 sino alle 20 si potrà trascorrere una giornata in compagnia della musica e del divertimento.

A disposizione due piscine: una per i più piccoli e una con idromassaggio per i grandi. Non solo. C'è anche la possibilità divertirsi nei campi sportivi e di giocare a beach volley. Poi, qualora si volesse fare uno spuntino ci sono a dispozione sia il bar sia il ristorante.L'ingresso è riservato ai soci, ma ci si può iscrivere all'ingresso della piscina.