Anche Vercelli e Olcenengo piangono Piero Angela, il grande divulgatore

Anche Vercelli e Olcenengo piangono Piero Angela, per 70 anni conduttore e divulgatore scientifico sul piccolo schermo. Aveva 93 anni. Al padre Carlo il 6 maggio del 2017 è stata intitolata la scuola primaria di via Cerrone, conosciuta come “Ferrarini”. E alla cerimonia il celebre giornalista aveva partecipato insieme alla sorella Sandra.

"Mio padre Carlo non ha mai esibito i suoi meriti – raccontò Piero Angela - E' morto quando avevo 20 anni, un'età in cui si inizia a parlare con un genitore. Era un uomo all'antica. Austero, schivo, sicuramente affettuoso e protettivo, ma molto diverso da come io sono stato e sono con mio figlio. E' il suo esempio che mi è rimasto dentro. Nacque poco distante da qui, a Olcenengo, nel 1875. La provincia di Vercelli era molto diversa da quella attuale. Era un mondo contadino. Sono però molto legato al Vercellese dove sento le mie origini e dove, comunque, torno sovente quando vengo a trovare mia sorella Sandra che abita qui: da casa sua posso ammirare la basilica di Sant'Andrea".

Proprio alla basilica voluta dal cardinale Guala Bichieri, nell’aprile del 2019, in occasione delle celebrazioni per gli 800 anno della prima pietra, lui stesso aveva tenuto a Vercelli, al Teatro Civico, la lectio magistralis dal titolo "La Magna Carta e il Sant'Andrea visti con gli occhi di Piero Angela". In quell'occasione gli è stata conferita la "cittadinanza onoraria".

Il padre Carlo, medico e politico, era nato ad Olcenengo nel 1875. Salvò la vita a molti perseguitati per motivi politici e razziali. Nel 2001 è stato insignito della Medaglia dei giusti tra le Nazioni e il suo nome inserito nel Giardino dei Giusti a Gerusalemme. Anche a Vercelli, al parco Iqbal Masih, nel Giardino dei Gisuti, un albero è stato piantumato a ricordo di Carlo Angela.