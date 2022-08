"Contributo a una legislatura a misura di artigiani e piccole imprese"

Cna Piemonte Nord aderisce al Manifesto lanciato da Cna nazionale e lo propone ai leader politici del territorio e ai candidati alle prossime elezioni politiche indette per il 25 settembre, con la volontà di contribuire a una legislatura che sia a misura di artigiani e piccole imprese. "Cna ha preparato un decalogo, una serie di proposte concrete per un nuovo patto sociale per riavviare con forza lo sviluppo economico e sociale dell’Italia”, spiega il direttore Cna Piemonte Nord Marco Pasquino.

"Chiediamo ai rappresentanti politici del nostro territorio e a coloro che si candidano ad entrare in Parlamento, ai quali invieremo il decalogo - aggiunge Pasquino - di farsi parte attiva in una strategia di rilancio che parta dal livello periferico e arrivi a quello nazionale".

"E’ necessario che alla cultura emergenziale si sostituisca una ritrovata capacità di guardare le profonde trasformazioni che investono la società italiana – afferma Massimo Pasteris, presidente Cna Piemonte Nord - in modo da recuperare la centralità dei soggetti sociali, veri e propri connettori ai processi reali. L’artigianato e la piccola imprenditoria diffusa sono il perno del modello produttivo del nostro Paese. Questo modello è un fattore di innovazione continua, di creazione di lavoro qualificato in sintonia con il territorio. Ai nuovi parlamentari e al nuovo Governo che usciranno dalle urne proponiamo un nuovo Patto Sociale che ci mettano nelle condizioni di affrontare e superare le tante sfide con le quali dobbiamo misurarci, dall’attuazione del Pnrr, alla transizione ecologica, la crisi energetica, le incognite della Guerra e il post pandemia".

Le dieci proposte di Cna riguardano: