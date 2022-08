La messa per la festa di Sant'Anna nella chiesa degli “ex Ciudin”

Vercelli: la ricorrenza liturgica di Sant’Anna, madre della Vergine Maria, è stata commemorata anche in città dall’omonimo gruppo di preghiera. Stante la temporanea chiusura della confraternita di Sant’Anna (in via Fratelli Ponti, nelle retrovie della Posta centrale) in attesa di interventi di recupero, i devoti si sono ritrovati nella vicina chiesa di Santa Maria Immacolata (con ingresso in via Manzoni), messa a disposizione dall’associazione “ex Ciudin” e in particolare da Luigi Fiorini, per la recita serale del Santo Rosario e la successiva celebrazione eucaristica. "Sant’Anna ha generato l’unica creatura senza peccato, infatti il suo grembo fu la “culla” dove nacque Maria Santissima", ha detto nell’omelia l’assistente spirituale, monsignor Gian Luca Gonzino, esaltandone le virtù cristiane, ma specificando altresì che "Sant’Anna era una donna normale che, come noi, ha dovuto sempre lottare per tenersi immune e lontana dal peccato, questo per poter adempiere alla volontà di Dio". Rivolgersi a lei con fede è importante "per riuscire tutti i giorni a fare delle scelte che siano in favore della nostra santità e della nostra vita eterna in Paradiso", ha proseguito il celebrante, invitando ad affidare all’intercessione di Sant’Anna "tutte le persone care, quelle che hanno bisogno di una preghiera intensa e quelle che ci hanno chiesto di ricordarle, affinché, insieme con la figlia Maria, le porti dinanzi al trono dell’Altissimo. Chi meglio di queste due sante donne possono presentare le nostre preghiere in Cielo?". Per coadiuvare monsignor Gonzino nella messa erano presenti due confratelli di Sant’Anna, Marco Lovison come ministrante e Matteo Camagna all’organo.