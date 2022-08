Formater: aperte le iscrizioni per i corsi nel settore della ristorazione

Formazione professionale: la grande occasione per il settore ristorativo e turistico. Sono aperte le iscrizioni per il triennio professionalizzante di Formater: operatore della ristorazione, allestimento sala e somministrazione piatti e bevande.

Ormai da diversi anni, ogni anno a Vercelli a settembre inizia il corso "Operatore della ristorazione - allestimento sala e somministrazione piatti e bevande", attivato da Formater e destinato a ragazzi/e tra i 14 ed i 24 anni che abbiano il desiderio di approcciare in modo professionale il mondo della ristorazione e, in particolare, del servizio di sala-bar.

Le tematiche affrontate riguardano le tecniche base di cucina e del servizio, con particolare approfondimento della parte di bar (caffetteria, miscelazione, cocktails) oltre alla normativa igienico-sanitaria del settore (HACCP).



La principale caratteristica è il forte taglio pratico delle lezioni, tenute da docenti di ottimo livello e che hanno fatto esperienza in strutture rinomate, sia in Italia che all’estero. E’ previsto uno stage di 300 ore nel corso del terzo anno. Essendo Formater una diretta emanazione di Ascom, ed avendo quindi rapporti quotidiani con le aziende del settore, già per gli stage vengono selezionate le opportunità migliori per gli allievi. Il tasso di occupazione, a soli tre mesi dalla fine del corso, è salito negli ultimi anni all’80%. Non è un mistero che la pandemia abbia disturbato gli equilibri del mondo del lavoro. Per alcuni settori questo è più vero che per altri, e in particolare lo è per quello della ristorazione, nel quale si fa molta fatica a trovare personale qualificato e disponibile. La formazione professionale è un ottimo modo per riavvicinare i ragazzi a questo settore, che è in realtà un mondo appassionante e ricco di opportunità, in cui il lavoro non finirà mai.

Per informazioni e pre-iscrizioni contattare Formater telefonando al numero 0161.215702 o scrivendo a [email protected]