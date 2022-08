Addio a Franca Tarchetti Danieli, aveva insegnato Chimica all’Itis

Lutti nel mondo della scuola vercellese. Cordoglio in città, e non solo, per la morte della professoressa Franca Tarchetti Danieli, già insegnante di Chimica all’Itis Faccio, istituto dove ha insegnante anche il marito Arrigo. Persona riservata e colta Franca Tarchetti, era la figlia di Antonio Tarchetti, storico diretto del giornale La Sesia.

Nei giorni scorsi è morta anche la professoressa Clementina De Rosa, già docente di Lettere e Latino al liceo Scientifico Avogadro e prima ancora al liceo Linguistico Foscolo. Aveva 83 anni.