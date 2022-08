Euronics Dimo presenta il punto vendita di Vercelli totalmente rinnovato

Tra nuove aperture e restyling, Dimo S.p.A. espande e potenzia la propria rete di vendita. Il piano di sviluppo dell’insegna ha previsto a maggio l’inaugurazione di un nuovo punto vendita a Torino presso Conad, nel Centro Commerciale “Porte di Torino”, in Corso Romania. Sempre nella prima parte dell’anno hanno riaperto, completamente rinnovati, i punti di vendita di Cuneo, in via Cascina Colombaro n. 26, e quello di Alessandria, in via Marengo n. 64.

Da oggi, giovedì 4 agosto, riapre “tutto nuovo” anche lo storico punto vendita di Vercelli, il più vicino alla sede amministrativa e logistica di Dimo S.p.A. E’ stato infatti oggetto di un restyling totale che ha consentito di ridimensionare la superficie espositiva e di adeguare il format a quello di ultima generazione.

Lo sviluppo continuerà nella seconda parte dell’anno con tre nuove aperture.

Nello specifico, lo store di Vercelli ha un organico di 24 addetti, dispone di una superficie di vendita di circa 1700 mq. ed è situato nel più grande centro commerciale della città.

Lo store, per il quale è stato confermato il format moderno e funzionale realizzato per le ultime aperture, è stato selezionato come “pilota” per l’introduzione delle etichette elettroniche. Questa tecnologia permette di dare una svolta all’esperienza di acquisto, migliorandola, rendendo più efficiente l’intero processo di vendita grazie all’ottimizzazione delle attività e ad una comunicazione efficace mediante display.

In un mondo di prezzi dinamici, il plus delle etichette elettroniche consente la flessibilità di aggiornamento dei dati in tempo reale e, inoltre, l’eliminazione di carta e di inchiostro, ha un impatto positivo sull'ambiente.

“Il restyling di Vercelli permette di offrire ai nostri clienti un punto vendita di nuova generazione in cui vivere una shopping experience innovativa dove fisico e digitale si incontrano” ha dichiarato Elena Vipiana di Dimo. “In particolare le etichette elettroniche, inserite nel nuovo format, consentono di fornire maggiori informazioni sui prodotti esposti ed un adeguamento istantaneo dei prezzi, garantendo così ai clienti la migliore convenienza”.

In occasione della riapertura, nel punto vendita saranno valide, dal 4 al 31 agosto, tantissime offerte comunicate tramite la campagna promozionale “SCONTATISSIMI”.