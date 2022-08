Vercelli: "Che brutto spettacolo in piazza Mazzini"

"I cestini di piazza Mazzini, a Vercelli, traboccano di qualsiasi tipo di rifiuto, compresi cartoni della pizza, bottiglie di vetro e di plastica e lattine, in particolare quelli dalla parte della casa di riposo. Questo brutto spettacolo si ripete in continuazione, settimana dopo settimana": è la segnalazione di un lettore arrivata oggi, mercoledì 3 agosto a La Sesia. E non è la prima.

"La cosa singolare che ho notato questa mattina - prosegue il vercellese - è che proprio sotto ai cestini sono state sistemate, in fila, alcune bottiglie di birra. Ora mi chiedo: visto che poco più avanti, vicino ai box della frutta, ci sono i bidoni per vetro e plastica, perché quelle bottiglie non vengono messe negli appositi contenitori?".

Il lettore segnala anche un sacchetto, appeso a una panchina, pieno di lattine: "Lo stesso vale per le lattine: se qualcuno si è preso la briga di raccoglierle tutte in un sacchetto, non poteva poi fare due passi in più per arrivare fino agli appositi bidoni?".

La situazione dei cestini di piazza Mazzini è già stata segnalata, nelle scorse settimane, sia all'Amministrazione sia ad Asm. Sicuramente qualche passaggio di raccolta e pulizia in più, nella zona, non guasterebbe, vista anche la presenza dei giochi per i bambini a pochi metri, però la responsabilità è anche e soprattutto di chi non differenzia correttamente...