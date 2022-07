Proseguono le iniziative promozionali per Vercellese e Valsesia

Continuano per tutta l’estate le iniziative promozionali messe in campo da Atl Biella Valsesia Vercelli per la valorizzazione del territorio, con un focus particolare sulla Valsesia.

“Vivere l’estate in Valsesia - spiega il presidente Pier Giorgio Fossale - significa ritrovare il contatto con la natura e ammirarla in tutte le sue sfumature. Provare emozioni uniche scegliendo tra le molteplici attività sportive da praticare: dal bike al trekking, dagli sport fluviali al parapendio. Immergersi nella cultura walser dei piccoli borghi montani e scoprire la grande spiritualità delle nostre valli. Ritrovare gusti e sapori genuini grazie ai deliziosi prodotti della tradizione enogastronomica”.

La strategia di comunicazione dell’Agenzia vede lo sviluppo di iniziative trasversali volte a veicolare le eccellenze vercellesi ad un pubblico sempre più vasto. Si parte da Milano dove per il mese di luglio prosegue l’iniziativa promozionale che ha coinvolto il sistema tranviario della città: Atl ha curato un allestimento grafico tutto dedicato all’outdoor e al Monte Rosa. La “Meravigliosa Valsesia” sfila tra le vie del centro del capoluogo lombardo con i suoi scorci di natura rigogliosa, luoghi perfetti per la pratica di innumerevoli discipline all'aperto. Continua poi per tutta l’estate la promozione della Valsesia presso la vetrina espositiva collocata alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. Dopo un pannello dedicato agli sport fluviali, ora è la volta di una grafica di grande impatto con focus sulle attività di trekking e bike.

La promozione del territorio passa anche dal web. L’Agenzia infatti è costantemente impegnata nelle campagne di comunicazione online sui canali social Facebook e Instagram dove, per i mesi di luglio e agosto, sono attive diverse campagne che propongono al pubblico brevi e suggestivi video sulle attività outdoor da praticare in Valsesia. Grazie poi alla collaborazione con il content creator e video maker Omar Martinello, in arte Omero, la Valsesia approda nuovamente su Youtube con un secondo video dedicato agli sport fluviali e ad una degustazione di prodotti tipici del territorio. Omero condivide sul canale Youtube omonimo, che conta più di 70 mila iscritti, le meraviglie della Valsesia con un parterre di giovani e giovanissimi esploratori che avranno modo di scoprire le meravigliose valli attraverso una narrazione fresca e vivace. Infine, grazie alla sinergia tra le Atl di quadrante e la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, vede la luce una speciale mini guida Lonely Planet digitale che vede protagonista sia la Valsesia che la Bassa Vercellese con numerosi spunti per attività outdoor e suggerimenti per scoprire l'Alto Piemonte nella stagione estiva.