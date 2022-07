Comunità educante di Vercelli: esperienza in Valsesia per alcuni ragazzi

La Cev (Comunità Educante di Vercelli) non smette di lavorare nemmeno in estate e propone ai giovani di Vercelli e zone limitrofe alcune esperienze grazie al progetto #Zeroperimetro, finanziato con il contributo per le iniziative di rilevanza locale della Regione Piemonte.

"#Zeroperimetro, come si intuisce dal titolo, vuole rompere gli schemi e generare esperienze di partecipazione ed inclusione sociale su più livelli: ludico espressivo, progettuale e di cittadinanza attiva - viene spiegato - Il progetto è gestito da una rete di associazioni ed enti aderenti alla Comunità Educante di Vercelli e propone ai giovani una serie di esperienze con lo scopo di capire quali siano per loro gli stimoli a sviluppare passioni e interessi".

Nei giorni scorsi, due delle Associazioni partner Argilla e Cidi, con la collaborazione del Centro Territoriale per il Volontariato e dell’Associazione SiRene, hanno organizzato una esperienza in Valsesia per socializzare, conoscere la natura e il territorio. Dal 6 all’8 luglio i ragazzi e le ragazze partecipanti hanno potuto sperimentare varie attività come campeggio, arrampicata, passeggiate, laboratori e giochi di società. Grande attenzione è stata riservata alla scoperta del territorio e della natura: mercoledì 6 luglio, infatti, sono state realizzate analisi delle acque a Campertogno e sono state isolati e osservati diversi invertebrati che popolano il fiume e costituiscono un indicatore dello stato delle acque. I ragazzi hanno imparato che, campionando con un retino il fondale di un fiume, si possono trovare diverse specie animali che coesistono in un ambiente ad alta biodiversità. Il giorno seguente, i ragazzi e le ragazze hanno potuto misurarsi con l’arrampicata su parete grazie al coinvolgimento di istruttori esperti. "Attività come queste, lungi dall’essere una semplice prova sportiva, sono importanti perché permettono a ciascuno di confrontarsi con le proprie emozioni, con le proprie capacità e i propri limiti ed aiutano a creare spirito di gruppo - sottolineano i promotori dell'iniziativa - L’esperienza di Campertogno è stata solo una delle tante proposte dal progetto #Zeroperimetro, che continua con laboratori a cura di Tam Tam Teatro, proposte di giochi a Villa Cingoli ideati e realizzati dal Comune di Vercelli e molte altre iniziative.

Per rimanere informati e scoprire le altre esperienze che verranno realizzate da settembre in poi è possibile consultare il sito https://comunitaeducantevercelli.it/ o scrivere a [email protected].