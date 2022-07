Cappuccini: sparano a un gattino e lo uccidono. Spariti altri 10 mici

Vercelli: sparano a un gattino di soli 3 mesi e lo uccidono. A lanciare l'allarme sono i volontari dell'associazione Baffi & Code. "Il micetto è morto per una ferita da arma da fuoco: è stato ritrovato all' interno del cortile del civico 92 di via Prarolo al rione Cappuccini" raccontano. In quella zona è presente una colonia riconosciuta e registrata: "Stiamo portando avanti le sterilizzazioni - affermano i volontari - cercando, come sempre, di porre una toppa ai danni generati dall'ignoranza. Mancano già 10 gatti all'appello. Ovviamente sono in pericolo anche per i gatti di proprietà di passaggio in quella zona".

L'associazione Baffi & Code lancia quindi un appello: "Le autorità competenti sono già state allertate e stanno raccogliendo prove: chiunque veda o senta qualcosa ci contatti al 349 5916947 oppure all'indirizzo email: [email protected] faccia segnalazione ai vigili o alla forestale".