"Area verde dell'Isola, attrezzature inutilizzabile e pericolose"

Un'interrogazione sulla manutenzione dell’area a verde prossima al piazzale Giuseppe Domenicale è stata presentata al sindaco di Vercelli a firma dei consiglieri comunali Michele Cressano, Manuela Naso, Alberto Fragapane, Maura Forte, Carlo NUlli Rosso e Giorgio Alfonso.

"Gli interventi di manutenzione assicurati per l’area destinata a verde pubblico ricompresa fra via Restano e il piazzale Giuseppe Domenicale ad oggi non sono stati svolti - osservano i firmatari - e le attrezzature presenti, a causa dell’incuria, sono o del tutto inutilizzabili (es panchine e bagni pubblici) o possibili fonte di pericolo (fili tranciati della recinzione)".

Pertanto i consiglieri comunali di opposizione chiedono al sindaco Andrea Corsaro "se l’Amministrazione ha in programma prossimi interventi per migliorare la condizione dell’area a verde pubblico attrezzata del rione Isola e se ha intensificato i controlli della polizia municipale a fine di evitare i continui atti di vandalismo sulla proprietà comunale".