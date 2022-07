Asl: Piastra chiusa il 1° agosto, sospese anche le vaccinazioni Covid

Vercelli, Asl: Piastra chiusa il 1° agosto per la festa patronale, sospese anche le vaccinazioni Covid. In occasione della ricorrenza di sant'Eusebio nella giornata di lunedì 1° agosto, la Piastra di largo Giusti resterà chiusa. La seduta vaccinale per Covid 19 prevista dalle 15,30 alle 19,30 nella sede di Vercelli non sarà quindi espletata.

Gli utenti già prenotati per la vaccinazione in data 1° agosto saranno ridistribuiti nei giorni precedenti e in quelli a seguire.

Per spostare l’appuntamento vaccinale è possibile contattare il numero 366 9357045, che risponde da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, o scrivere a [email protected]

L'accesso libero, va ricordato, è possibile solo per chi debba ancora eseguire una dose precedente alla quarta e per gli over 80.