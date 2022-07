Immissioni in ruolo: in Piemonte 9.300 disponibilità

Sono cominciate le operazioni di immissione in ruolo dalle molte graduatorie della Regione Piemonte: la Direzione regionale ha pubblicato gli avvisi e la prima parte delle procedure scade domani, venerdì 22 luglio. In Piemonte il contingente prevede 9.300 disponibilità, così suddivise:

Molte graduatorie di posto comune sono state pubblicate e quindi è possibile che dal 1 settembre 2022 entrino di ruolo più insegnanti che in passato.

“Resta fanalino di coda il sostegno, dove, su 3477 disponibilità, nelle varie graduatorie troviamo poco meno di 200 aspiranti. La procedura informatica è molto complessa - dichiara Maria Grazia Penna, segretaria generale della Cisl Scuola del Piemonte - Per questo abbiamo deciso di aprire alcuni incontri on line per dirimere i dubbi”.

Il primo è in programma domani, venerd22 luglio: dalle 9,30 alle 11.30 è infatti in programma un webinar. Martedì 26, invece, question time dalle 17 alle 19. Per accedere bisogna collegarsi al link: https//iisvallauri.webex.com/meet/organizzazionisindacali. Gli incontri sono riservati al personale docente.