Vercelli e Varallo: controllo economico in occasione dei concerti estivi

Le Guardia di finanza di Vercelli ha intensificato i servizi di controllo economico del territorio a tutela della legalità economico-finanziaria in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione musicale Metti una sera a Vercelli e della 46ª edizione dell’Alpàa di Varallo he, in questi giorni, hanno richiamato migliaia di spettatori nel capoluogo e in Valsesia.

In coordinamento con il dispositivo attuato dall’Autorità di Pubblica sicurezza, i militari del Gruppo di Vercelli e della Tenenza di Borgosesia sono stati impegnati in controlli selettivi di polizia economico-finanziaria per verificare la corretta memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei commercianti e per contrastare l’impiego di lavoratori in nero e irregolari nei locali pubblici aperti fino a tarda notte.

L’azione operativa della Guardia di finanza è stata ulteriormente rafforzata dalle unità cinofile antidroga in forza ai baschi verdi del Gruppo Pronto Impiego di Torino che, nei momenti di maggiore afflusso di pubblico ai concerti, hanno agito per reprimere l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

A conclusione delle attività sul “campo”, i finanzieri hanno constatato la mancata emissione dello scontrino da parte di 5 esercenti, individuato 2 lavoratori in nero e 4 dipendenti irregolarmente assunti; sono inoltre stati segnalati due maggiorenni alla prefettura di Vercelli per la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, sequestrando circa 8 grammi tra hashish e cocaina.

I risultati conseguiti testimoniano il quotidiano impegno delle fiamme gialle vercellesi nella prioritaria missione di polizia economico-finanziaria a contrasto degli illeciti a sfondo economico e finanziario che, compromettendo le regole di leale concorrenza sul mercato, danneggiano gli operatori commerciali onesti.