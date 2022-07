Vercelli: contributo per i bimbi nati nel 2021

Un contributo straordinario a sostegno delle spese per i bambini nati nel 2021. Ne ha disposto l'erogazione, come negli scorsi anni, l’Amministrazione comunale di Vercelli.

La misura dell'assegno di natalità è di 200 euro per ogni figlio. I requisiti per poter accedere al contributo sono: essere in possesso di un’attestazione Isee inferiore a 20.000 euro e che genitori dei minori siano entrambi residenti nel Comune di Vercelli da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

Il termine per la presentazione della domanda è il 31 agosto 2022.

Il modulo, le modalità di presentazione e informazioni più specifiche sui requisiti di accesso al contributo sono disponibili sul sito del Comune di Vercelli al seguente link https://www.comune.vercelli.it/sociale/servizi-famiglie-persone/assegno-natalita-nati-anno-2021 o allo sportello del Settore Politiche sociali negli orari di apertura al pubblico.