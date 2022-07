Alpini: '150 cime' raggiunge Alagna

Il 150° anniversario del corpo degli Alpini, verrà celebrato anche con l’iniziativa ‘150 cime’: saranno coinvolti oltre 1600 militari delle truppe alpine dell’esercito impegnati su tutto l’arco alpino e appenninico.

In provincia di Vercelli, l’appuntamento è per giovedì, 21 luglio: 100 marcianti e 30 logisti del Reggimento Nizza Cavalleria, raggiungeranno Alagna. Nel pomeriggio, alla fine della discesa, dalle 16, l’esibizione della Fanfara della Brigata alpina ‘Taurinese’.

A presentare l’iniziativa, nei giorni scorsi a Torino, sono intervenuti il generale Ignazio Gamba, comandante delle truppe alpine, e il vicepresidente vicario dell’Ana Federico Di Marzo, moderati dal giornalista Enrico Martinet, specialista di montagna.

Il generale Gamba ha sottolineato come questa iniziativa sia “un’importante attività di addestramento estiva delle truppe alpine dell’esercito, avendo un ruolo centrale per consolidare le capacità principali della specialità alpina, ovvero quelle di vivere, muovere e combattere in quota in piena autonomia logistica, difficoltà mossa da climi rigidi d’inverno e da vincoli del territorio oltre ad un notevole impegno”.

Il generale ha continuato evidenziando che “le compagnie di oggi mantengono molte caratteristiche di un secolo e mezzo fa, soprattutto in termini di leadership tra i giovani comandati e le marce sono il momento in cui nasce lo spirito di corpo che contraddistingue la specialità”. L’iniziativa ‘150 cime’ prevede la marcia su cime di difficoltà variabile tra cui il Monte Bianco, il Cervino, il Gran Paradiso, il Monte Rosa, Monte Matto, Punta Roma, Punta Udine, Monte Argentera, il Gran Sasso, il Grignone, Cima Libera, lo Chaberton, il Monviso, la Tofana di Rozes e molte altre, per un totale di circa 160 mila metri di dislivello positivo totale e dieci regioni/province autonome coinvolte. Si tratta di un ritorno all’origine visto che alcune unità di marcia opereranno sulle stesse cime assegnate nel 1872 alle prime 15 unità alpine.

Ad alcune delle ascensioni pianificate accuratamente e condotte in sicurezza dalle brigate alpine Taurinense e Julia – oltre che dal Centro Addestramento Alpino, dotato di expertise di livello internazionale - parteciperanno anche alpinisti dell’Ana. Proprio il tema della sicurezza in montagna è stato evocato dal generale Gamba, evidenziando il contributo fornito dalle truppe alpine grazie al servizio Meteomont, il soccorso piste nei maggiori comprensori sciistici e le squadre soccorso alpino militare.