Un patto educativo professionisti - genitori

Un incontro di formazione sulla metodologia "Pedagogia dei Genitori" per valorizzare il sapere dell’esperienza. L'appuntamento è per martedì 19 luglio dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, al Centro per le Famiglie di Vercelli - Villa Cingoli, ed è rivolto a genitori, educatori, insegnanti e operatori sociali.

La metodologia Pedagogia dei Genitori propone la realizzazione del patto educativo professionisti - genitori fondato sul riconoscimento delle reciproche competenze. Accanto alla dignità delle conoscenze pedagogiche degli esperti, sottolinea le competenze e le conoscenze educative dei genitori come assunzione di responsabilità formativa. La metodologia presenta le basi epistemologiche del rapporto educatori - genitori riconoscendo i rispettivi ambiti, formulando strumenti funzionali alla realizzazione di una rete educativa.

Il corso, tenuto da Luisa Colapinto, Riziero Zucchi e Augusta Moletto è strutturato in due parti: una di presentazione teorico - pratica, l’altra a carattere laboratoriale interattivo.

Questo il programma della giornata di formazione:

Prima parte:

Ore 10 – 10.45 Introduzione Presentazione del corso

Ore 10.45 – 11.30 Principi scientifici della Metodologia, Professionalità dei genitori, professionalità degli educatori - Riziero Zucchi

Ore 11.30 – 11.45 Intervallo

11.45 – 12.20 Azioni e strumenti della Metodologia - Augusta Moletto

11.20 – 13 Nuove progettualità nell’animazione educativa. Il Gruppo di narrazione nel Parco della lentezza - Luisa Colapinto

Seconda parte

Ore 14.30 – 16 Gruppo di narrazione

Ore 16 – 16.45 Lavori di gruppo

Ore 16.45 – 17.15 Intergruppo

Ore 17.15 – 17.30 Conclusioni

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi occorre accedere al link: https://forms.gle/QbAVAbAkNpTujcrg9. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Centro per le Famiglie di Vercelli al numero: 331 5603005 e alla seguente mail: [email protected]