Vercellese: raccolta alimentare per gli animali meno fortunati

Sabato 16 luglio in 45 punti vendita della rete Nova Coop in Piemonte e alta Lombardia torna la raccolta alimentare “Dona la Spesa” dedicata agli animali meno fortunati.

Per tutta la giornata, nei punti vendita aderenti, sarà possibile offrire il proprio contributo per la cura e la nutrizione degli animali da affezione privi di una casa acquistando prodotti di prima necessità (crocchette, scatolette di cibo umido, biscotti) e donandoli ai Soci Coop e ai volontari presenti in negozio, appartenenti alle associazioni e alle strutture territoriali che si occupano di salvaguardare gli amici a quattro zampe in cerca di una sistemazione. Sul territorio della provincia di Vercelli saranno coinvolti i supermercati e superstore Coop di Santhià, Trino Vercellese, Vercelli e l’Ipercoop di Borgosesia. Quest’ultimo punto vendita attiverà la raccolta sabato 23 luglio.

Lo scorso anno la colletta solidale ha permesso di raccogliere oltre 50 mila pezzi immediatamente devoluti alla rete di canili, gattili e altre realtà che si occupano di sostegno ad animali meno fortunati. Nel Vercellese le spese raccolte verranno consegnate a: Enpa (Borgosesia), Gattile San Francesco di Assisi (Santhià), A-mici (Trino Vercellese) e Lega nazionale per la difesa del cane (Vercelli).