Borse d'artista: "Orizzonti" linea realizzata con Emanuela Mezzadri

Diapsi Vercelli: quarto e ultimo appuntamento per le dirette del progetto "Verso il Lavoro con Arte" tramite il laboratorio "Brein". Si tratta di linee di prodotti, non solo borse, che nascono nel laboratorio di Diapsi in San Pietro Martire dalla creatività di noti artisti contemporanei e del team di lavoro, persone con disagio psichico svantaggiate e operatori di Diapsi.

L'appuntamento per la diretta online sui canali Facebook e You Tube di Diapsi, martedì 12 luglio alle 17,30 per la presentazione della linea di "Borse d'artista", dal titolo "Orizzonti", realizzata con Emanuela Mezzadri (artista segnalata da Marisa Cortese dell'associazione Siviera di Verbania).

Nel corso del collegamento verrà anche presentata la video-intervista con l’ideatrice della linea. Mezzadri nel raccontarsi svela che fa arte dall’età di tre anni perché la zia per tenerla buona coi suoi fratelli li faceva disegnare. Ha spiegato poi la sua dimensione anche artigianale nella ceramica "Raku". Le opere realizzate per il progetto di "Brein" riprendono pittoricamente tale tecnica, attraverso una procedura molto elaborata e utilizzando come materiale la tappezzeria per questa particolare linea di borse.