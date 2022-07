L'onorevole Emanuele Prisco incontra i vigili del fuoco

Carenza di organico, annosità burocratiche e rinnovamento delle strutture, sono le principali tematiche che questa mattina, venerdì 8 luglio, nel capoluogo vercellese sono state affrontate nel corso dell’incontro tra esponenti politici di “Fratelli d’Italia” e le rappresentanze sindacali dei vigili del fuoco. Davanti al Comando provinciale di viale dell’Aeronautica, il primo a rilasciare una dichiarazione è stato il parlamentare Andrea Delmastro: "Una visita con l’onorevole Prisco, collega di FdI, per constatare lo stato della caserma di Vercelli e per raccogliere le esigenze dei nostri vigili del fuoco. Abbiamo parlato del distaccamento di Livorno Ferraris e della scuola Saf, raccogliendo una serie di istanze che, in una maniera o nell’altra, cercheremo di rappresentare a Roma dando risposte concrete ai nostri vigili che, come sempre, danno molto di più di quello che ricevono da questo Stato".

"Aver trovato personale molto motivato, che ci ha raccontato le esigenze, le necessità e le molte proposte per questo Comando - ha sottolineato Prisco - la priorità di aprire, con una sede idonea, il distaccamento di Livorno Ferraris, ma anche la necessità di garantire, in questo momento che l’Italia sta bruciando, delle squadre supplementari per l’anti-incendio boschivo". Per tali ragioni, il capogruppo della I Commissione Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni, nonché responsabile nazionale di “Fratelli d’Italia” per i rapporti con le Forze dell’ordine, ha asserito di "aver già chiesto al Governo di mettere le risorse necessarie per garantire uomini e mezzi ai Vigili del fuoco".

Al fianco di Prisco un volto vercellese di FdI, quello del consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti, anch’egli molto vicino a tali questioni, vista la sua lunga esperienza politica come sindaco di Gattinara e Presidente della Provincia: "Sono molto contento che “Fratelli d’Italia” oggi è venuto a Vercelli per incontrare i Vigili del fuoco. E’ un partito che dialoga con il territorio, scende anche nei territori più periferici come il nostro per parlare con le Forze dell’ordine e capire quali sono i problemi. E qui ne abbiamo capiti tanti, a partire da strutture che necessitano di interventi assolutamente urgenti. Così come il problema di Livorno Ferraris, che va evidentemente sbloccato velocizzando la realizzazione di una sede idonea per quel distaccamento, e quello della Valsesia che è un’eccellenza anche a livello formativo e che può essere certamente valorizzato".

Le parole dei politici, comunque, trovano riscontro nei sindacati dei Vigili del fuoco (Fns Cisl, Usb, Co.Na.Po. e Confsal) che, attraverso una nota unitaria, spiegano testualmente: "Negli anni siamo arrivati ad un passo della costruzione del nuovo distaccamento permanente di Livorno Ferraris. Il distaccamento, in posizione strategica a qualche chilometro dal deposito di rifiuti radioattivi di Saluggia (il maggiore d’Italia), aspetta oggi dalla politica il via libera economico per appaltarne la costruzione. Importantissima sarebbe una ristrutturazione della sede centrale votata alla messa in sicurezza di una struttura che, dalla sua costruzione, non è mai stata oggetto di lavori importanti legati ad efficientamento energetico e sicurezza del luogo di lavoro che già ha visto il Dirigente valutare dei progetti. Ma tra tutte le necessità del territorio una balza agli occhi: il riconoscimento formale del Centro di formazione nazionale Speleo-alpinistico-fluviale “Monterosa” di Varallo Sesia. Tale struttura esiste e opera da decenni formando personale di tutta Italia in specializzazioni elevate legate all’ambito del soccorso fluviale e in altezza; attività sempre più necessarie nella situazione geoclimatica attuale. Tale struttura, ripetiamo operante, lavora di fatto senza essere decretata ufficialmente dalla nostra Amministrazione, quindi senza organico e senza fondi, esclusivamente grazie alla buona volontà e alla disponibilità dei colleghi in servizio presso il Comando di Vercelli e presso la Direzione regionale Piemonte".