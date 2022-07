Via Felice Monaco: "Ma le telecamere mobili dove sono?"

Un intero salotto buttato in strada in via Felice Monaco davanti al n. 38.

E' la segnalazione di un lettore, che commenta: "Come discarica abusiva non è male! Ma le telecamerine mobili che il Comune si è vantato di aver acquistato, dove le posiziona? Perché in via Felice Monaco sono anni che scaricano di tutto, impunemente..."