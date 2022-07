Largo Giusti: "Pile che si infilano nelle fognature in zona Piastra"

"Ho mandato un messaggio ad Ambiente.vercelli una settimana fa. Sono tornato oggi la situazione è identica: pile che che rotolano sul marciapiede e che tendono ad infilarsi nella fognatura".

La segnalazione arriva da un lettore, che illustra la situazione di fronte alla Piastra, in Largo Giusti. "Un servizio che si rivela un danno. Aggiungiamo anche a pochi metri un raccoglitore di tutto un po'...strapieno in Piazza degli Alpini, come si vede nella foto. Davanti all'ospedale...".