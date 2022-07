"Finalmente anche a Vercelli il progetto taser è realtà"

Dopo anni di lotte del Sap (sindacato autonomo di polizia) improntate sulla sicurezza e la tutela dell'operatore, finalmente il progetto taser è realtà!

Da oggi, lunedì 4 luglio, gli operatori della Squadra volante si uniranno ai tantissimi colleghi in tutta Italia a poter utilizzare il nuovo equipaggiamento non letale in dotazione. Sono stati mesi di addestramento, in cui gli operatori affinavano la tecnica e la capacità nel comprendere l'intima meccanica del nuovo armamento. Oggi possiamo dire che anche Vercelli avrà una nuova arma non letale su cui contare. Ma la nostra lotta non si ferma qui.

Stiamo cercando di rendere realtà anche altri progetti, come il jacket tattico e l’introduzione delle bodycam per poter aggiungere maggiore comfort operativo e tutela ai colleghi impegnati nel controllo del territorio. La dedizione del Sap verso tutti i colleghi continuerà ancora, non esaurendosi in questo grande traguardo odiernamente raggiunto.

Il Segretario provinciale Sap

Claudio Castelli