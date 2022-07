Riseria Baucero: da un piccolo mulino a un'azienda

Un piccolo mulino che macinava grano: da qui nasce la storia di quella che ormai è diventata un’azienda, ovvero la Riseria Baucero situata a Vercelli, in via Prarolo 16 (frazione Cappuccini).

Il mulino inizialmente era gestito da Alessandro Baucero (detto Nino), mentre oggi la riseria è diretta dalla nuova generazione con Alessandro, la moglie Anna e il figlio Gabriele. Negli anni l'azienda ha raggiunto un’alta qualità nella trasformazione dei risi e il processo produttivo è costantemente monitorato a partire dal risone: vengono utilizzate tutte le migliori tecniche nel processo industriale di trasformazione del riso da grezzo a commerciale. Inoltre, l'azienda nel 2020 ha vinto il premio “Bellavita awards” ad Amsterdam per il suo riso Carnaroli.

Innovazione e novità sono le parole chiave della Riseria Baucero che da oltre 60 anni accoglie i suoi clienti: offre prodotti di qualità molto variegati tra loro tra cui birra di riso, biscotti di riso, riso basmati, riso bianco, riso integrale e risotti di vari gusti.

"Nella nostra azienda - spiegano dalla Riseria Baucero - la tradizione incontra l'innovazione. Siamo sempre alla ricerca di nuovi prodotti per offrire il meglio alla nostra clientela. Per andarle incontro effettuiamo anche consegne a domicilio e abbiamo un sito online dove si possono ordinare tutti i prodotti".

Per informazioni si possono consulatre il sito www.risobaucero.it e la pagina Facebook "Riso Baucero" oppure si può telefonare allo 0161 301294.