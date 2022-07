Questura: in pensione il Sovrintendente capo coordinatore Silvano Murgioni

Nella mattinata di ieri, giovedì 30 giugno, il questore di Vercelli Maurizio Di Domenico e tutti i funzionari hanno salutato il Sovrintendente capo coordinatore Silvano Murgioni il quale, a partire dalla data odierna, è andato in pensione dopo ben oltre 40 anni di servizio.

Arruolatosi nel 1981, dopo aver frequentato il corso alla Scuola allievi guardie di Caserta, è stato assegnato a Vercelli nel novembre 1981: attualmente ricopriva l’incarico di Responsabile del Gabinetto provinciale di Polizia scientifica. Nel corso degli anni ha prestato servizio come addetto ai Servizi di Istituto, operatore Squadra volante e addetto Digos, ottenendo numerosi premi e riconoscimenti. Al termine del saluto, il questore ha consegnato al Sovrintendente capo coordinatore Murgioni la medaglia in argento di commiato fatta pervenire dal Capo della polizia e una targa ricordo per l’importante traguardo raggiunto ed a ringraziamento per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nel corso degli anni.