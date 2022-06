Vercelli ricorda gli avvocati ebrei espulsi

Ottantreanni fa come oggi, era il 29 giugno 1939, venne promulgato un Regio decreto che stabiliva l’esclusione degli ebrei dall’esercizio di numerose professioni, tra queste quella di avvocato. Un fatto storico rievocato già in diverse città italiane (come Torino nel novembre 2019) e che questa mattina è stato ricordato in maniera duplice prima nel Comune di Casale Monferrato e poi nel tribunale di Vercelli (essendo i due tribunali accorpati dal 2013).

Con lo scoprimento di una targa, dunque, si è voluto e si vuole continuare a fare memoria degli avvocati ebrei che furono espulsi dall’Albo a causa delle leggi razziali: il vercellese Vittorio Cingoli e i casalesi Franco Levi, Renato Morello, Eugenio Ortona, Silvio Ortona, Camillo Ottolenghi e Giorgio Ottolenghi.

Presente alla cerimonia anche la signora Franca Sacerdote Cingoli, nipote dell’avvocato vercellese Vittorio (in quanto figlia della sorella Alberta).

