Dall'Alberto Dalmasso onlus 5.000 euro alla Caritas diocesana

Vercelli: dall'associazione Alberto Dalmasso onlus 5.000 euro alla Caritas diocesana. La donazione sarà trasformate in gift card per l’acquisto di generi alimentari da destinarsi a famiglie in difficoltà economica. Servirà ad integrare quanto offerto dall'Emporio Soldale.

A consegnare l’assegno, martedì 28 giugno, nella sede della Caritas di via Feliciano di Gattinara, c’erano Domenica Ranaboldo e Massimo Dalmasso, i genitori di Alberto. La onlus è dedicata al suo ricordo attraverso la beneficenza.

Una donazione di pari importo era già stata effettuata nel giugno del 2021, in occasione dei 5 anni di fondazione della Alberto Dalmasso onlus. "Si tratta di donazioni importanti in un momento di particolare difficoltà" ha sottolineato il direttore della Caritas eusebiana Gianni Brunoro.