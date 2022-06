Vercelli: "Un mese per avere una risposta su un concerto"

Un mese per avere una risposta concreta, nella quale, però, si dice che dovrà attendere una nuova comunicazione. L’attesa del concerto di Tommaso Paradiso, previsto a Vercelli il 9 luglio, per una giovane di Vercelli, portatrice di handicap, si è in realtà trasformata nell’attesa di sapere anche solo se ci potrà andare.

«Circa un mese fa – spiega Benedetta La Brocca - venuta a conoscenza della scaletta degli appuntamenti proposti per l'estate in città, ho scritto per prenotarmi per il concerto di Tommaso Paradiso alla mail che mi è stato detto fosse dedicata ai diversamente abili, per poter avere informazioni sulla procedura per i biglietti: il mio e quello del mio accompagnatore. In questo mese non ho mai ricevuto risposta, nonostante abbia chiamato diverse volte in Comune e anche all'unico numero disponibile di Reverse Agency, organizzatrice del concerto, a cui risponde, però, l'amministrazione; non esiste un contatto telefonico, solo questa mail che si presenta praticamente come inesistente. L'Agenzia e il Comune mi rispondono solo che faranno solleciti a quest'indirizzo perché non si occupano direttamente del concerto».

Commenta sconsolata la giovane: «Non è possibile che nel 2022 si verifichino ancora queste cose e adesso io mi trovi, e come me magari qualcun altro, diversamente abile, a non poter far altro che rinunciare a quello che è un diritto di tutti. Siamo sempre bravi a riempirci di orgoglio parlando di integrazione in qualsiasi campo e poi anche per situazioni semplici, come questa, viene fuori la solita triste e vecchia storia, ovvero che il problema rimane di chi ce l'ha, comprese le relative rinunce, che sono già tante, troppe. A quanto pare, invece di aiutarci affinché le rinunce diminuiscano, ogni volta si dà il colpo di grazia perché si allunghino sempre di più».

Benedetta La Brocca di questa situazione si lamenta con La Sesia e, contemporaneamente, anche sui social e, «guarda caso, con una tempistica direi perfetta, ecco finalmente una risposta. Ma dovrò ancora riceverne una…»

Dallo Staff Assistenza infatti le scrivono: “Ci scusiamo per l’attesa ma stiamo rispondendo poco alla volta a tutte le richieste. Per la procedura disabili avremmo bisogno del suo certificato di invalidità e dell’anagrafica del relativo accompagnatore; avremmo inoltre bisogno di sapere se ha difficoltà a deambulare, in modo tale da arrangiare una soluzione agile e far vivere al meglio i concerti. Una volta ottenute queste informazioni, qualche giorno prima dell’evento riceverà via mail le informazioni sul pagamento e sulla logistica per l’accesso all’area».

Oltre al verbo arrangiare, che a nostro parere suona come dover trovare una soluzione improvvisata, a Benedetta La Grotta non resta che attendere la nuova comunicazione (“qualche giorno prima dell’evento”): «Spero che la mia disavventura sia davvero finita qui e di poter tranquillamente partecipare al concerto».