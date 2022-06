Vercelli: proprietari incivili di cani

"Una situazione da tempo quotidiana (come in tutta la città) in piazza Risorgimento a Vercelli. L'area è presidiata più volte ogni giorno per il controllo dei ticket di parcheggio. Quando sarà prevista la sanzione ai proprietari incivili che accompagnano i loro cani?": a segnalarlo è una vercellese.

La cittadina aggiunge: "Le persone che al mattino presto transitano sulla piazza sono sempre le stesse e alla stessa ora e regolarmente non effettuano la raccolta degli escrementi dei loro animali".

Le foto sono scattate sul prato e sul marciapiede antistanti l'ingresso del palazzo sede della Camera di Commercio e dell'Agenzia delle entrate.