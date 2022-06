Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli: nonostante le oggettive difficoltà legate ai mercati finanziari ed alla pesante crisi internazionale che stanno caratterizzando i primi mesi di quest'anno sono 130 le iniziative tra Vercellese e Valsesia, che riceveranno erogazioni a sostegno delle proprie attività.

Il 2022 è anche stato il primo anno in cui l'ente ha utilizzato lo strumento dei bandi per valutare e premiare i migliori progetti giunti dal territorio, ai quali si sono affiancate le tradizionali erogazioni con contributi altrettanto importanti. A tal proposito il presidente Aldo Casalini commenta: "La strategia dei bandi è stata subito intesa nella giusta modalità da tutte le realtà del territorio, dimostrando che siamo sulla giusta strada. Davvero numerosi i progetti arrivati in sede, molte le idee virtuose e le capacità espresse, tra le quali abbiamo dovuto, per forza di cose scegliere quelle che abbiamo ritenute migliori. Ma la via è tracciata e condivisa".



Sono stati quindi erogati contributi per complessivi 1.852.427 euro, suddivisi:

906.037 euro al settore Arte, attività e Beni culturali

181.786 euro al settore Educazione, istruzione e formazione

134.000 euro al settore Assistenza sociale

283.900 euro al settore Volontariato, filantropia e beneficenza

273.704 euro al settore Sviluppo locale

47.000 euro al settore Salute pubblica

26.000 euro al settore Sport e ricreazione

"Tali importi ricomprendono anche quanto deliberato nell’ambito dei primi due bandi, il cui successo consentirà di erogare completamente le somme a suo tempo stanziate - prosegue Casalini - Bando Valore alla Cultura (settore Arte, attività e beni culturali): 150.000 euro. Il budget ha coperto una quarantina di progetti strettamente legati allo sviluppo dell'attività culturale sul territorio: compagnie teatrali, convegni, progetti culturali, associazioni culturali, spettacoli, conferenze, ecc. Insomma, una proposta variegata e importante dislocata di volta in volta in comuni grandi o piccoli. Bando Restauri con Arte (settore Arte, attività e beni culturali): 100.000 euro. In questo caso le risorse sono state dedicate a soddisfare le richieste pervenute per il restauro di numerose opere d'arte di ogni genere. Un capitolo, questo, assai importante, vista la ricchezza del patrimonio artistico del Vercellese e della Valsesia".



Tra gli interventi deliberati, infine, ci sembra importante segnalare gli oltre 273.000 euro destinati al Fondo contrasto povertà educativa minorile 2022, iniziativa nazionale coordinata dall’Acri che contribuisce a fronteggiare una importante problematica che ancora oggi è presente nella nostra società.