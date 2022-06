Con “Stampati il Sorriso" raccolti 320 euro per i Pagliacci nel cuore

Santhià: sarà devoluta in beneficenza all’associazione Pagliacci nel Cuore la cifra di 320 euro, frutto delle donazioni di “Stampati il Sorriso" la nuova iniziativa ideata dal santhiatese Andrea Mangano. Sabato 18 giugno, all’interno del raduno camper organizzato dalla Compagnia dell’Ottimismo in occasione del Carnevale estivo, Mangano ha allestito un gazebo dove chiunque poteva accedere, mettersi in posa e ritirare nell'immediato la fotografia scattata.

Il fotografo santhiatese è stato affiancato dalla make up artist Cinzia Amedeo, che ha truccato le persone aderenti all’iniziativa, grandi e piccini. "Il mio è soltanto un arrivederci a Stampati il Sorriso, in quanto sarà proposto nuovamente in occasioni e paesi diversi - spiega Mangano - ringrazio per quanti hanno voluto condividere con me questa iniziativa".