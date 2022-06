Vercelli: celebrato il 248° anniversario di fondazione della Guardia di finanza

Sono stati 118 gli interventi ispettivi della Guardia di finanza del comando provinciale di Vercelli e 74 le indagini per contrastare gli illeciti economici finanziari e le infiltrazioni della criminalità (tra il 1° gennaio 2021 e il 31 maggio 2022). I dati sono stati comunicati, oggi, venerdì 24 giugno, dal comandante provinciale Ciro Natale, in occasione del 248° anno di fondazione del Corpo. Le celebrazioni si sono tenute alla Caserma "Fin. M.B.V.M Felice Casalino", alla presenza delle massime autorità civili, religiose e militari.



Nel corso della cerimonia sono stati letti i messaggi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del comandante generale della Guardia di finanza Giuseppe Zafarana. In giornata poi sono stati attribuiti i riconoscimenti al personale di Guardia di finanza che si è particolarmente distinto in attività di servizio sia di polizia economica-finanziaria che giudiziaria.

Al termine si è svolta una simulazione di soccorso in alta montagna dei militari specializzati in forza alla stazione del soccorso alpino della Guardia di finanza di Alagna.

Inoltre, prima che iniziasse la cerimonia è stata deposta una corona d'alloro sulla lapide dedicata alla memoria del finanziere Felice Casalino.

I dati (dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio 2022)

Sul fronte del contrasto delle frodi sui crediti d'imposta e dell'evasione fiscale sono stati individuati 12 evasori totali, ossia esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco e 138 lavoratori in "nero" o irregolari. In tutto ci sono stati 5 controlli in materia di evasione fiscale che hanno consentito il recupero di una base imponibile di 74.400 euro. Le persone denunciate per reati tributari 98, di cui 3 arrestate: il valore dei beni sequestrati è di circa 5 milioni di euro.

Per quanto riguarda la tutela della spesa pubblica la Guardia di finanza ha eseguito 135 interventi a cui si aggiungono 6 indagini delegate dalla magistratura nazionale ed europea: in tutto sono state denunciate 60 persone per danni erariali pari 2.956.000 euro.

In materia di riciclaggio e auto-riciclaggio sono stati eseguiti 6 interventi, che hanno portato alla denuncia di 14 persone. Ammontano a oltre 9600 euro i sequestri di valuta, titoli, certificati e valori bollati contraffatti eseguiti nei confronti di 14 soggetti. In materia di reati fallimentari sono stati denunciati 7 soggetti per un valore di patrimoni distratti di oltre 4.129.000 euro. E in applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 11 soggetti, con l’applicazione di provvedimenti di sequestro per 150.000 euro.

Sul versante della contraffazione sono stati eseguiti 27 interventi e 13 deleghe dell’Autorità Giudiziaria, sottoponendo a sequestro 89.965 prodotti industriali contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy, non sicuri, tra i quali anche dispositivi di protezione individuale. Infine, il soccorso alpino della Guardia di finanza di Alagna Valsesia ha eseguito 75 interventi che hanno permesso di portare in salvo 79 persone.