Istituto Galileo Ferraris: festa per i "prof" neo immessi in ruolo

L’istituto Galileo Ferraris di Vercelli ha aperto le sue porte ai docenti che, immessi in ruolo il 1° settembre 2021, martedì 21 giugno hanno completato con successo l’anno di prova. Dai colloqui tenutisi alla presenza della dirigente Cinzia Ferrara, del Comitato di valutazione e dei tutor che li hanno pazientemente seguiti da settembre a oggi sono emerse le competenze e le idee originali di figure che, perlopiù già note all’istituto, certamente apporteranno a quest’ultimo il loro importante contributo. “Il nostro istituto - ha esordito la dirigente - ha bisogno dell’esperienza dei meno giovani e dell’entusiasmo delle nuove leve, in un connubio perfetto che non può che essere migliorativo. Il difficile periodo dell’emergenza sanitaria, fortemente negativo sotto alcuni aspetti, certamente ha favorito la sperimentazione di nuove metodologie didattiche e ha determinato un grande passo avanti nella digitalizzazione della Pubblica Amministrazione: non possiamo permetterci di mettere da parte quanto imparato ma, anzi, è dovere di tutti portare avanti il processo di innovazione avviato e sperimentare nuove strade". A fine giornata la solennità dell’evento ha lasciato spazio ad un momento ludico fatto di saluti, abbracci, sorrisi e al brindisi conclusivo, certamente di auspicio per il prossimo anno scolastico.

Istituto Galileo Ferraris di Vercelli