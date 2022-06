Via Boccaccio: "Da 10 anni questa Panda è parcheggiata qui"

"Sono più di 10 anni che questa Panda è parcheggiata tra via Boccaccio e via Guicciardini. È regolarmente targata. Ormai cade a pezzi per la ruggine, ma nessuno si preoccupa di controllare di chi sia e perché sia ancora lì. A chi spetta provvedere?".

E' la domanda che si pone un lettore vercellese, inviando la foto dell'autoveicolo in questione.