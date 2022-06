Corsi serali per adulti all'Istituto Galileo Ferraris

L’Istituto Galileo Ferraris di Vercelli torna ad estendere la sua offerta formativa alla popolazione adulta.

Dall’anno scolastico 2022-2023, infatti, coloro che hanno compiuto i 16 anni e hanno interrotto precocemente gli studi potranno iscriversi al primo segmento dell’Istituto agrario. Ai corsi potranno accedere anche coloro che, già in possesso di un diploma superiore, intendono acquisire un secondo titolo di studio: in questo caso, la valutazione delle competenze già consolidate consentirà allo studente di frequentare solo le discipline di indirizzo, limitando così l’impegno a uno-due giorni alla settimana. Le lezioni, che si terranno presumibilmente a Vercelli, si svolgeranno in presenza dal lunedì al giovedì dalle ore 18 alle ore 23 e a distanza il venerdì. Al fine di soddisfare le numerose richieste pervenute per il percorso di enogastronomia, l’Istituto avvierà parallelamente in via sperimentale, con le stesse modalità, anche il primo segmento di tale indirizzo. In questo caso, le esercitazioni pratiche si svolgeranno in un’unica serata settimanale presso la sede di Trino.

I percorsi di istruzione per gli adulti, che permettono di conseguire un diploma di istruzione tecnica, professionale o artistica pur svolgendo un’attività lavorativa, hanno l’obiettivo di innalzare il livello di istruzione dei cittadini attraverso un percorso di studi estremamente personalizzato. L’apprendimento degli adulti è un elemento essenziale del ciclo dell'apprendimento permanente che copre l’intera gamma di attività di apprendimento formale, non formale e informale, sia generale che professionale, intraprese da adulti dopo aver lasciato il ciclo dell'istruzione e della formazione iniziali.

Le iscrizioni saranno raccolte presso la sede di Vercelli non oltre il 15/10/2022. Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri di telefono 0161.257222 e 0161.829455 e all’indirizzo email [email protected].

L’Istituto Galileo Ferraris di Vercelli