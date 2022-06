Bijoux, essenze, fiori in seta e molto altro da Angolo 21

Bijoux, essenze, fiori in seta e complementi d'arredo: questo e molto altro può offrire il negozio Angolo 21 a Vercelli in via Galileo Ferraris 21.

La titolare Anna di Capua è pronta ad accogliere i clienti con cordialità e soprattutto consigli per chi vuole fare e vuole farsi un regalo. In negozio ci sono molte idee regalo, come per esempio gli ombrelli e ventagli: "Riceverne uno in dono - dice Anna - fa sempre molto piacere. È difficile che una persona lo compri per sè, ma sono regali sempre molto graditi". I ventagli sono di vera pilo, un'azienda francese che produce un Spagna: "Sono una ventata di vanità e bellezza - sottolinea Anna - inoltre abbiamo bijoux di alta bigiotteria anche in argento".

Tra i tanti prodotti che si possono trovare da Angolo 21 ci sono oggettistica, buon vino piemontese, riso, cornici, quadri, orologi, peluches, lanterne e candele. Poi ancora essenze profumate, ceste, bauli, tessile per la casa su ordinazione, complementi d’arredo e arredo personalizzato: “Ognuno potrà trovare il prodotto che fa al caso suo – spiega Anna – Ci sono regali per tutte le tasche”. La titolare offre inoltre la possibilità di richiesta di preventivo per allestire la propria tavola e per personalizzarla.

Per maggiori informazioni si possono visitare la pagina Facebook “angolo21” e quella Instagram “angoloventuno”, telefonare oppure mandare un messaggio Whatsapp al 351 6972285 oppure scrivere all’indirizzo e-mail [email protected]