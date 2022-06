Oltre 300 persone all'Eden Fashion Night

“Quello che avete visto è la dimostrazione che l’arte ha moltissime sfumature ed esiste in ogni momento della nostra quotidianità, in ciò che indossiamo, nella musica che ascoltiamo, nell’acconciatura o nel make-up, e anche in ciò che mangiamo. Le nostre forme di arte sono anche fatica, impegno, sudore sacrifici e notti insonni”. Con queste parole Viola Olivieri, presentatrice e organizzatrice dell’Eden Fashion Night, ha chiuso la sfilata di moda e la serata a cui hanno preso parte circa 300 persone. Un successo per l’evento organizzato dalla Piscina Eden Club domenica 12 giugno a Torrione di Vinzaglio sulla Sp 596.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Zoe Boutique di Barbara Ferraris, con I Am wear di Giuseppe Zampieri e Dimitry Bochko, con Portico 4 Bar e Lounge e con Lo Stile di Paola Caruso.

La serata è iniziata con una sfilata di moda a bordo piscina dove protagonisti sono stati ragazzi e ragazze: hanno sfilato con eleganza e indossando abiti chic e casual accompagnati dal dj-set di Dj Mitch. A seguire c’è stato un’apericena a cura della chef Viola Olivieri e poi il cocktail bar a cura di Jonathan Bergamasco bartender vercellese del Portico 4 riconosciuto a livello nazionale.

L’evento si è tenuto al di fuori del centro storico di Vercelli ma ha dimostrato che la distanza non ferma la volontà di partecipare: “La serata è stata una bella soddisfazione per tutti – racconta Olivieri – Ha vinto la collaborazione insieme alle altre attività: si è creata una bella sinergia e tutti si sono divertiti. Siamo riusciti ad abbattere uno dei muri più alti e granitici che circonda questa società, ovvero il protagonismo, dimostrando quanto di bello può nascere dalla collaborazione”.

Le foto scattate durante la serata sono di Marco Lussoso e di Gabriele Latrofa.