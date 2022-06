Vercelli: "Fontanelle rotte e l'acqua continua a scendere"

"In questi giorni si parla spesso di emergenza siccità, quindi non dovrebbe esserci il minimo spreco d'acqua. Ho notato, da qualche tempo, il malfunzionamento di alcune fontanelle, dislocate per la città": inizia così la segnalazione di una lettrice.

"In particolare - prosegue la vercellese - a quella in zona Coop, tra viale Volta e via Leonardo Da Vinci, manca completamente il rubinetto. Però l'acqua continua a scorrere a livello della strada. In corso Italia, invece, la fontanella funziona perfettamente, però basta toccarla e oscilla: non è ben fissata al suolo".

Infine, nel parcheggio vicino alla guardia di finanza, in corso Fiume: "Qui l'acqua scende in continuazione, goccia a goccia" commenta la cittadina di Vercelli.