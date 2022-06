Piastra, visite ed esami prenotati: presentarsi 15 minuti in anticipo

Asl di Vercelli: per visite ed esami con prenotazione alla Piastra, l’azienda invita gli utenti a presentarsi con un massimo di 15 minuti di anticipo rispetto all’orario concordato, per evitare situazioni di affollamento.

"Lo stato d’emergenza Covid è ormai decaduto a livello nazionale, ma la cautela è ancora necessaria, così come la collaborazione da parte di tutti - spiegano dall'Azienda sanitaria - L’appello viene lanciato anche in vista della ripresa dei prelievi ematici con accesso diretto alla Piastra, dal 16 giugno, che provocherà certamente un aumento di persone all’interno del poliambulatorio di Largo Giusti".

Da giovedì 16 giugno viene infatti ripristinato l’accesso diretto (senza preventiva prenotazione al Numero Verde) per l’effettuazione dei prelievi ematici e la consegna di materiale biologico. Nel rispetto delle regole di contingentamento e di distanziamento sociale, sarà quindi possibile presentarsi direttamente allo sportello per l’accettazione amministrativa a Vercelli alla Piastra Ambulatoriale di largo Giusti 13: dalle 8 alle 9,15 da lunedì a venerdì (esclusi i festivi) e a Borgosesia al presidio ospedaliero di via Ilorini Mo: dalle 07,30 alle 09,30 da lunedì a venerdì )esclusi i festivi).